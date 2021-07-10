حادث مرور قسنطينة: وفاة 18 شخصا و جرح 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن إرتفاع حصيلة حادث المرور الذي وقع هذا الجمعة بولاية قسنطينة جراء اصطدام عنيف بين شاحنة و حافلة لنقل المسافرين،إلى وفاة 18 شخصا و إصابة 11 آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد النقيب بالدرك الوطني عبد الرحمن لقرع، في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن هذا الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم 27 (قسنطينة- جيجل) بالمكان المسمى "واد ورزق" ببلدية بني حميدان (قسنطينة) قد تسبب حسب حصيلة جديدة في وفاة 18 شخصا .

و جاء في بيان لمديرية الدرك الوطني أن الحادث خلف (11 امراة و 6 أطفال و رجل) فيما أصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

للتذكير، فقد أفادت مصالح الحماية المدنية من جهتها في حصيلة أولية مساء الجمعة بأن تسعة (9) أشخاص هلكوا في هذا الحادث فيما أصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها بأن إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة ممثلة في كل من الوحدة الثانوية سيساوي سليمان و الوحدة الثانوية حامة بوزيان و وحدة القطاع حوادق محمد ببلدية زيغود يوسف قد تدخلت عند الساعة السابعة و 47 دقيقة من مساء أمس الجمعة بالطريق الوطني رقم 27 بالمكان المسمى "واد ورزق" لأجل حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة.

و قد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة وفتح تحقيق لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.