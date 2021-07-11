المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم في تربص من 13 إلى 18 جويلية الجاري

يخوض الفريق الوطني النسوي لكرة القدم، تربصا تحضيريا من 13 إلى 18 جويلية بالعاصمة، تحسبا لمشاركته في الكأس العربية للأمم وتصفيات كأس إفريقيا للأمم المغرب2022، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (الفاف) اليوم الأحد على موقعها الرسمي.

ويوضح بيان الفاف ما يلي "خلال هذا التربص الرابع للاعبات الجزائريات، ضبطت المدربة الوطنية برنامج عمل يتضمن حصصا يومية على الساعة السادسة مساء، تمارين داخل قاعة تقوية العضلات خلال صبيحة يوم الاربعاء 14 جويلية الجاري وحصصا أخرى خاصة بالعلاج كل مساء بعد التدريبات".

ويتضمن التربص مباراتين تطبيقيتين تكون الأولى يوم 15 جويلية الجاري أمام اتحاد الجزائر (أقل من 16 سنة) والثانية بعد يومين أمام آفاق غليزان المتوج حديثا بلقب البطولة الوطنية للسيدات.

ويستعد منتخب السيدات للكأس العربية المقررة من 24 أوت إلى 6 سبتمبر بمصر.

وكانت النسخة الأولى لهذه المنافسة جرت عام 2006 بمصر أيضا والتي توج بلقبها المنتخب الجزائري.

وستشرع زميلات زينب قندوسي (آفاق غليزان) بعد شهر من هذه المنافسة، في الدور الأول لتصفيات كأس إفريقيا 2022 أمام السودان في مباراتين مبرمجتين ما بين 18 و 26 أكتوبر.

و في حال التأهل، ستواجه التشكيلة النسوية في الدور التصفوي الثاني والأخير (14 - 23 فيفري 2022) المتأهل من المباراتين المزدوجتين بين الموزمبيق وجنوب إفريقيا، نائب بطل إفريقيا.