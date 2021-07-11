﻿ الجيش الصحراوي يقصف سبعة مواقع لقوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي يومي السبت والاحد ، هجمات جديدة استهدفت سبعة مواقع تابعة لقوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 242، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان العسكري - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي نفذت أمس السبت قصفا عنيفا استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس بنعميرة قطاع الفرسية، كما استهدفت مواقع قوات الاحتلال بمنطقة فدرة التمات قطاع حوزة بقصف مركز.

والسبت أيضا ، شنت وحدات الجيش الصحراوي قصف مكثف إستهدف قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية قطاع المحبس ، بحسب ذات البيان.

عدة أقصاف أخرى نفذها الجيش الصحراوي اليوم الاحد، على عدة مواقع لتخندقات قوات الاحتلال - يضيف البيان - .

ويتعلق الامر بقصف عنيف إستهدف هذه القوات بمنطقة أكويرة ولد بلال قطاع المحبس وقصف مركز إستهدف مواقعها بمنطقة سبخة تنوشاد قطاع المحبس.

وحسب البيان العسكري الصحراوي ، فقد نفذت قوات الجيش الصحراوي ، قصف مكثف إستهدف قوات الاحتلال بمنطقة لعكد قطاع المحبس وأخر وصف بالعنيف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة فدرة العش قطاع حوزة.

وذكرت الوزارة الصحراوية مجددا بتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائرا فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.