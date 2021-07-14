الاحتلال الصهيوني يهدم 11 منزلا شمال رام الله بالضفة الغربية

أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني هذا الاربعاء, على هدم 11 منزلا سكنيا في تجمع "القبون" قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الصحفي فارس كعابنة, أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنطقة, وهدمت 11 منزلا, واستولت على ممتلكات ومقتنيات الفلسطينيين هناك, إضافة إلى الاستيلاء على معدات زراعية وصهاريج مياه ووحدات طاقة شمسية.

وفي اعتداء آخر , واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حملة الاعتقالات التي طالت ثلاثة فلسطينيين من طولكرم من بينهم أسير محرر.

ونقلت مصادر فلسطينية عن نادي الأسير في طولكرم, أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين أحمد ورعد أمجد عودة, بعد مداهمة منزليهما في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم, فيما اعتقلت الأسير المحرر خالد عدنان عطية من ضاحية شويكة شمال المدينة, بعد مداهمة منزله.