أصحاب المحلات يشددون على الإجراءات الوقائية بعد تزايد الإصابات بكورونا

يحرص أصحاب المحلات على التطبيق الصارم لاجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات واحترام التباعد وأخذ المعقمات، خاصة بعد التزايد الملحوظ لحالات الإصابة بكوفيد 19.

وأكد بعض أصحاب المحلات في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنهم يمنعون دخول محلاتهم دون كمامة، كما انهم يحرصون على التعقيم والتباعد، مضيفين ان بعض المحلات تقدم الأقنعة مجانا لزبائنها كما تحرص على عدد محدد داخل المحل بما يحفظ التباعد الجسدي.

فيما أكد مواطنون-بدورهم - للإذاعة التشديد على إجراءات التباعد واحترام البروتوكول الصحي حتى بعد التلقيح.

المصدر:الإذاعة الجزائرية