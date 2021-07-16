كورونا: 1197 إصابة جديدة، 588 حالة شفاء و15 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و15 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 588 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه وزارة الصحة، هذا الجمعة، في بيان لها.

وبذلك، قدر إجمالي الحالات المؤكدة 151.103حالة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 104397 شخصا، أما فيما يخص الوفيات فقد بلغ عددها الإجمالي 3.910 حالة.

وحسب نفس المصدر، فإنه يتواجد حاليا 42 مريضا بالعناية المركزة.

وفي ذات الإطار، تم إحصاء 11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و16 ولاية سجلت بها من حالة إلى 9 حالات، في الوقت الذي سجلت فيه 21 ولاية أخرى من عشر حالات إلى أكثر.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد كذلك على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".