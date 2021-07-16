البطولة الوطنية الصيفية المفتوحة لسباحة: اتحاد الجزائر يسيطر على المنافسة ويتوج باللقب

توج نادي اتحاد الجزائر بلقب البطولة الوطنية الصيفية المفتوحة 2021 بتصدره جدول الترتيب العام المختلط للميداليات بمجموع 24 ميدالية منها 10 ذهبيات، اليوم الجمعة، في ختام المنافسة التي جرت على مدار ست أيام (11-16 جويلية)، بالمسبح الكبير للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالعاصمة.

وفي ظل انسحاب المجمع البترولي، نال اتحاد الجزائر اللقب بفضل سيطرة عناصره على عدد كبير من السباقات، سيما بفضل الثنائي الدولي أنيس جاب الله وخنساء بلقاسمي، وهو ما سمح له باحتلال المركز الأول لجدول الترتيب العام للميداليات المختلط (رجال و سيدات) بحصده 24 ميدالية، تفاصيلها: 10 ذهب، 5 فضة و 9 برونز.

وأكد المدرب الرئيسي لفريق اتحاد الجزائر، علي معنصري، أحقية فريقه باللقب، قائلا "بلغنا هدفنا المسطر من ناحية النتائج بالفوز بلقب هذه البطولة. لكن من ناحية الأزمنة التي أحرزها سباحونا لست راضيا عنها تماما. وذلك راجع للظروف الصعبة التي عشناها طوال هذا الموسم، في ظل الغلق المتكرر للمسابح بسبب جائحة كورونا وانقطاعات المياه".

وأضاف "كنا نرغب حضور المجمع البترولي حتى تشهد البطولة تنافسا أكبر، رغم ذلك كنا سعداء بالعودة إلى أجواء المنافسات عقب عام ونصف من التوقف. سعادتي خلال هذه البطولة هي بروز الصغيرة حورية بلقاسمي (13 سنة) بقدرتها على الفوز بنهائي 50 متر فراشة وكذا ذهبية 50 على الصدر ولو في ظل الغيابات لكنها نتيجة جيدة باعتبارها في سنة أولى صغريات".

وأحرز المختص في سباقات المسافات الطويلة، أنيس جاب الله (21 سنة) جائزة أفضل سباح في البطولة الصيفية المفتوحة، بفضل حصده 6 ميداليات ذهبية فردية، ليقود "الاتحاد" إلى إحراز اللقب.

وكانت هذه البطولة الوطنية محطة مؤهلة لبطولة العالم بالحوض الصغير (25 م)، المقررة في ديسمبر 2021 بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) وبطولة العالم بالحوض الكبير (50 م) المبرمجة شهر ماي 2022 بمدينة فوكويوكا (اليابان).

وتحصل نادي عيون الترك من وهران، على المرتبة الثانية في سلم الترتيب العام للميداليات المختلط، بواقع 22 ميدالية، تفاصيلها: 8 ذهب، 5 فضة و 9 برونز.

وجاء نادي أولمبيك الجزائر في الصف الثالث لجدول الترتيب العام المختلط، برصيد 10 ميداليات: 6 ذهب، 3 فضة و 1 برونزية.

ويعود الفضل في هذه المرتبة إلى السباحة الدولية ماجدة شيباراكة، التي نالت جائزة أحسن سباحة من ناحية التنقيط.