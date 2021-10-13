بطولة افريقيا المفتوحة لسباحة بأكرا (اليوم الثاني): صيود يتوج بالذهب ومليح بالبرونز

اهدى السباح جواد صيود، سهرة امس الثلاثاء، الجزائر اول ميدالية ذهبية لها في بطولة افريقيا المفتوحة المتواصلة بأكرا، بعد فوزه بسباق ال100 متر فراشة.

وبهذا التتويج، يضيف صيود ثاني ميدالية له في هذه المنافسة القارية بعد الميدالية البرونزية التي توج بها الاثنين في سباق ال100 متر سباحة على الصدر.

من جهتها، توجت السباحة أمال مليح ببرونزية سباق ال50 متر فراشة، رافعة بذلك رصيدها في موعد أكرا الى ثلاث ميداليات بعد فضية ال50 متر سباحة عل الظهر وبرونزية سباق ال100 متر سباحة حرة خلال منافسات اليوم الاول.

وحققت الجزائر لغاية الآن مجموع ست ميداليات واحدة ذهبية و 2 فضية و 3 برونزية.

وتقام فعاليات هذه البطولة بالعاصمة الغانية أكرا لأول مرة في تاريخ هذا البلد بمشاركة زهاء 400 سباح من حوالي 30 دولة افريقية، منهم 5 جزائريين.

جدير بالذكر ان الطبعة ال14 من بطولة افريقيا المفتوحة للسباحة، التي كانت مقررة في بداية الامر بمدينة دوربان الجنوب افريقية في أفريل 2020، قد اجلت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.