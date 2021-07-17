رابطة أبطال إفريقيا: الأهلي المصري يحرز اللقب على حساب كايزر تشيفس الجنوب الأفريقي

أحرز فريق الاهلي المصري لقب دوري أبطال افريقيا عقب فوزه على كايزر تشيفس الجنوب الأفريقي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ارضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم نهائي هذه المنافسة القارية.

وبهذا الانجاز تمكن فريق الاهلي المصري من الاحتفاظ بلقبه الذي حققه العام الماضي، على حساب غريمه الزمالك، محققا بالتالي لقبه العاشر في سجله التاريخي.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق المصري كل من محمد شريف في الدقيقة 53 ومحمد مجدي افشى في الدقيقة 63 وعمر السلية في الدقيقة 72.