تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021: المنتخب الوطني للريغبي يفوز على أوغندا ويقتطع تأشيرة التأهل

اقتطع المنتخب الجزائري للريغبي تأشيرة التأهل إلى كأس إفريقيا للأمم 2021 بفضل الفوز الذي حققه يوم الأحد أمام نظيره الأوغندي بكمبالا (22-16) في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من التصفيات.

فبعد الهزيمة المفاجئة يوم الاربعاء الفارط أمام منتخب غانا (20-22) تمكن المنتخب الوطني للريغبي من رفع التحدي والتأهل للمرحلة النهائية للمنافسة القارية والمقررة في شهر أوت المقبل 2022 والمؤهلة لمونديال 2023 بفرنسا، بعد أن أنهى التصفيات في المرتبة الثانية بعد البلد المضيف للدورة أوغندا أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب غانا.

وخلال مباراتها الأولى التي خاضتها يوم السبت الماضي، حققت أوغندا البلد المضيف للدورة، فوزا عريضا على غانا بنتيجة 53-12. وستواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا للأمم 2021 السينغال بينما أوغندا ستواجه غينيا.

للإشارة أن الاتحاد الإفريقي للريغبي قد تخلى نهاية 2019 عن الصيغة القديمة لكأس أمم إفريقيا التي كانت تعتمد على ثلاثة كؤوس أي ثلاثة مستويات الكأس البرونزية، الكأس الفضية والكأس الذهبية، ليعتمد بداية من 2020 على صيغة جديدة.

وتوج المنتخب الجزائري لاختصاص الريغبي ب15 لاعبا بالكأس البرونزية في 2017 ثم بالكأس الفضية سنة 2018.

وأسفرت عملية سحب قرعة كأس العالم للريغبي 2023 عن مواجهة محتملة بين منتخب الجزائر الطامح للتأهل ومنتخب فرنسا مستضيف الدورة، باعتبار تواجد مقعد إفريقيا ضمن المجموعة الأولى بمعية كذلك نيوزيلندا، إيطاليا وممثل أمريكا.

وتطمح الاتحادية الجزائرية للريغبي، برئاسة سفيان بن حسان، إلى تأهيل منتخب الجزائر لمونديال 2023 ومواجهة منتخب "الديكة" في مقابلة مثيرة باعتبار أن غالبية اللاعبين الجزائريين من مزدوجي الجنسية وينشطون بالبطولة الفرنسية، ناهيك عن مواجهة ضد منتخب نيوزيلندا العملاق.