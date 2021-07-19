وزارة الصناعة تدعو المواطنين الى الانخراط في عملية جمع جلود الاضاحي

دعت المديرة العامة لتطوير الإستثمار بوزارة الصناعة جوهر هادي ،الاثنين ، الى ضرورة انخراط المواطنين في عملية جمع جلود الاضاحي بمناسبة عيد الاضحى، مشيرة الى توجيه الجلود الصالحة منها لتلبية احتياجات صناعة الجلود ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمينها واستغلالها.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الصناعة ، في بيان لها، عن مشاركة مؤسساتها القاعدية ذات العلاقة المباشرة ، وكذا المستودعات المؤهلة لذلك (GETEX مجمع صناعات الجلود والنسيج) بعملية جمع جلود الاضاحي (الأغنام والأبقار)، وذلك بالتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية الأخرى طبقا لتعليمات الوزير الأول.

ولضمان حسن سير هذه العملية يقول البيان، "تدعو وزارة الصناعة المصالح المعنية بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمؤسسات الاقتصادية بجمع الجلود وتوجيهها أيضا نحو المذابح العمومية والخاصة الموجودة على مستوى مختلف الولايات".

ونظرا لطابع المنفعة العامة على البيئة المعيشية والاقتصاد الوطني، دعت الوزارة الى "ضرورة انخراط المواطنين في هذه العملية التي ستتم بمساهمة مديريات الصناعة المتواجدة على مستوى ولاياتهم باعتبارهم المكلفين بالإشراف وتأطير هذه العملية".

و اشار نفس المصدر الى انه "سيتم توجيه الجلود الصالحة لتلبية احتياجات صناعة الجلود ووضعها تحت تصرف المدابغ من أجل تثمينها واستغلالها".

كما اكدت الوزارة انها تولي "اهتماما بالغا لهذه العملية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تطوير وتعزيز شعبة الجلود وتثمين المواد الأولية كأحد الفروع الهامة وكذا حرصها على الحفاظ على البيئة".