الجزائريون يؤدون صلاة العيد في ظل الامتثال للبروتوكول الصحي

20/07/2021 - 09:08

أدى جموع المصلين صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مساجد الجزائر في ظل الامتثال الصارم للبروتوكول  الصحي المعمول به للحد من تفشي الجائحة.

و في ظل التباعد الجسدي بين المصلين أبرز الأئمة في خطبة صلاة العيد أهمية  هذه المناسبة الدينية في لم شمل المسلمين و التآخي  والتضامن و التآزر فيما بينهم و الإكثار من الصدقات والعطف على الفقراء والمساكين.

و في ختام خطبة صلاة العيد  توجه الأئمة بالدعاء والتضرع إلى الله بأن يرفع البلاء عن بلدنا وعن سائر بلدان المسلمين و بأن يعم الأمن و السلام والطمأنينة.

و مباشرة بعد أداء صلاة العيد توجه المواطنون للقيام بنحر أضاحيهم قربانا لله تعالى و ذلك وسط فرحة و فضول الأطفال.

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