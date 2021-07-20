الجزائريون يؤدون صلاة العيد في ظل الامتثال للبروتوكول الصحي

أدى جموع المصلين صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مساجد الجزائر في ظل الامتثال الصارم للبروتوكول الصحي المعمول به للحد من تفشي الجائحة.

و في ظل التباعد الجسدي بين المصلين أبرز الأئمة في خطبة صلاة العيد أهمية هذه المناسبة الدينية في لم شمل المسلمين و التآخي والتضامن و التآزر فيما بينهم و الإكثار من الصدقات والعطف على الفقراء والمساكين.

و في ختام خطبة صلاة العيد توجه الأئمة بالدعاء والتضرع إلى الله بأن يرفع البلاء عن بلدنا وعن سائر بلدان المسلمين و بأن يعم الأمن و السلام والطمأنينة.

و مباشرة بعد أداء صلاة العيد توجه المواطنون للقيام بنحر أضاحيهم قربانا لله تعالى و ذلك وسط فرحة و فضول الأطفال.