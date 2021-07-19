﻿ترامواي: اعتماد مواقيت جديدة للاستغلال خلال يومي عيد الأضحى

أعلنت مؤسسة "ميترو الجزائر" ومؤسسة استغلال الترامواي "سيترام" الاثنين في بيان لهما عن اعتماد مواقيت جديدة لاستغلال الترامواي خلال يومي عيد الأضحى.

"تطمئن مؤسسة ميترو الجزائر وسيترام كافة المسافرين ان النقل بالترامواي سيكون متاحا خلال يومي عيد الاضحى وهذا بهدف تقديم عدة خدمات من اجل ضمان تنقلاتهم في جو من الطمأنينة", يوضح البيان.

وبالنسبة لولاية الجزائر, افاد المصدر ذاته انه تم برمجة اول رحلة نقل على الساعة السادسة صباحا (6 سا) والتي ستنطلق من محطة العناصر, أما الرحلة الاخيرة فستنطلق على الساعة 22سا00 من نفس المحطة.

أما بوهران, ستنطلق اول رحلة على الساعة السادسة صباحا انطلاقا من محطة سيدي معروف في حين ستنطلق الرحلة الاخيرة على الساعة 20سا52د.

وبولاية قسنطينة, تم برمجة اول رحلة على الساعة السابعة صباحا انطلاقا من محطة بن عبدالمالك, في حين ستنطلق الرحلة الاخيرة على الساعة السابعة مساءا.

وبالنسبة لولاية سيدي بلعباس, ستنطلق اول رحلة من محطة "كاسكاد" على الساعة السادسة و النصف صباحا, أما الاخيرة فستنطبق على الساعة التاسعة و النصف مساءا.

أما بورقلة, ستنطلق اول رحلة من محطة شنين قدور على الساعة السادسة صباحا, في حين ستنطبق الرحلة الاخيرة على الساعة السابعة ليلا.

وبولاية سطيف, تم برمجة اول رحلة انطلاقا من محطة 11 ديسمبر نحو اوسيسة العيد و برشي عبيد على الساعة السادسة و النصف, أما الرحلة الاخيرة فستنطلق على الساعة التاسعة ليلا من محطة 11 ديسمبر.

ودعا البيان كافة المسافرين الى ضرورة التحلي باليقظة و احترام البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده و كل التدابير الوقائية في اطار مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19.