كورونا: 1298 إصابة جديدة و 23 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 23 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 704 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، الثلاثاء، وزارة الصحة في بيان لها.

وبذلك، يقدر إجمالي الحالات المؤكدة بـ155.784 حالة، من بينها 1298 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 107.041 شخص، في الوقت الذي وصل فيه العدد الاجمالي للوفيات إلى 3979 حالة.

وفي الإطار ذاته ، يوجد حاليا 45 مريضا بالعناية المركزة، مثلما أشارت إليه الوزارة.

وقد تم إحصاء 9 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة و 13 ولايات أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، في الوقت الذي سجلت فيه 26 ولاية أزيد من 10 حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد كذلك على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".