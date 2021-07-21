كورونا: 1221 إصابة جديدة و15 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 735 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة, الأربعاء, في بيان لها.

وبذلك، أصبح إجمالي الحالات المؤكدة يقدر بـ157.005 حالة, من بينها 1221 خلال ال24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 107.776 شخص، في الوقت الذي وصل فيه العدد الاجمالي للوفيات إلى 3994 حالة.

وفي الإطار ذاته، يوجد حاليا 43 مريضا بالعناية المركزة، مثلما أشارت إليه الوزارة.

وقد تم إحصاء 12 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و11 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، في الوقت الذي سجلت فيه 25 ولاية أزيد من 10 حالات.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد كذلك على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".