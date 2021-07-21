وزارة التجارة: "نسبة التقيد بمداومة الأضحى بلغت 100 % وطنيًا"

أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات، هذا الأربعاء، بــ "تقيّد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين بالمداومة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك"، مشيرةً إلى أنّ "نسبة التقيد بلغت 100 % على المستوى الوطني".

جاء في بيان لمصالح كمال رزيق، أنّه "لليوم الثاني على التوالي تشيد وزارة التجارة وترقية الصادرات بتقيد كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين للمداومة والتزامهم بشكل كلي في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث بلغت النسبة 100 بالمائة على المستوى الوطني".

وسجلت المديريات الجهوية للتجارة نسبة تقيد بـ 100بالمائة في الولايات على غرار البليدة، عنابة، سطيف، باتنة ، ورقلة ، الجزائر ، سعيدة، بشار، و وهران وذلك إلى غاية الساعة 16 عصرًا.

من جهة أخرى، ذكّرت الوزارة "مرة أخرى" جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين بإلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي ابتداءً من هذا الخميس، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون 18-08 المؤرخ في 10 جوان 2018 خصوصًا أحكام المادة الثالثة منه.