حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

بدأ حجاج بيت الله الحرام, هذا الخميس, ثاني أيام التشريق, رمي الجمرات الثلاث, مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة, وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وتم تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج, حفاظا على سلامتهم وسلامة الأطقم المشاركة في خدمتهم, خلال رمي الجمرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس", أن تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث, جرت وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية, لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل من صحيا, بوضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج, إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمراتهم.

ويتأهب مشعر مِنى قبل مغيب شمس الخميس, لوداع الحجاج المتعجلين, حيث من المنتظر أن يغادروا المشعر في اتجاه الحرم المكي لأداء طواف الوداع بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها.

وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل مغادرته.

للإشارة فإن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية, محمد العبد العالي, كان قد أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.