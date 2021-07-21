حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

واصل ضيوف الرحمن مناسك الحج في مشعر منى هذا الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث تبدأ أول أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة).

ويبيت الحجاج في منى خلال أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاثي ويسمى أول أيام التشريق "يوم القر" لأن الحجيج يستقرون فيه بمشعر منى بعد يومين شاقين من الجهد والتعب في عرفة ومزدلفة ويوم النحر.

ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاثي مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة بعد أن رموا يوم الثلاثاء جمرة العقبة.

واكدت وكالة الأنباء السعودية " انسيابية حركة الحجيج في جسر الجمرات يوم أمس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة".