رئيس الجمهورية يستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضيرا للاستحقاقات المقبلة

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الخميس ، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، للتشاور والتحضير للاستحقاقات القادمة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :"استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم ، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، للتشاور والتحضير للاستحقاقات القادمة.

وأكد شرفي عقب استقباله أن لقاءه برئيس الجمهورية يندرج في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة من أجل "تثبيت المسار على أسس صحيحة".

وصرح قائلا: "حظيت اليوم باستقبال رئيس الجمهورية وذلك في اطار إحاطته علما بمجريات الاقتراع المنصرم المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني" مع استعراض "الآفاق القريبة والمتوسطة للأجندة السياسية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري" والمتمثلة في "إحداث التغيير بتجديد المؤسسات الدستورية برمتها".

وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الـ 12 جوان الفارط ، كان "لابد أن ننطلق نحو المرحلة الموالية ، وهي تجديد المجالس المحلية"، يضيف شرفي، الذي أوضح أن لقاءه مع الرئيس تبون تمحور حول "مختلف الجوانب القانونية واللوجستية" وأنه قام بإبداء رأيه بهذا الخصوص.

وكشف شرفي بالمناسبة عن "لقاءات أخرى" ستجمعه مع رئيس الجمهورية حتى يتم -كما قال- تثبيت مسار تجديد مؤسسات الدولة الجزائرية على "أسس صحيحة" وفقا "لما التزم به رئيس الجمهورية".