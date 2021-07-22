الوزير الأول أيمن عبد الرحمان يهنئ الفائزين بشهادة البكالوريا

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، تهانيه للفائزين بالبكالوريا، مثمنا نجاحهم في المرور إلى الجامعة، ما يعد حلقة جديدة في إثراء تحصيلهم العلمي، للمساهمة في بناء وطنهم.

وفي منشور له على الصفحات الرسمية للوزارة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي، توجه بن عبد الرحمان إلى الفائزين بشهادة البكالوريا قائلا: "سررت وأنا أتابع أجواء الفرحة والبهجة وهي ترسم على وجوه أبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة البكالوريا".

وتابع الوزير الأول في ذات الصدد "بعد جد ومثابرة قطعتم تذكرة المرور إلى الجامعة" وهو ما يعد "حلقة جديدة في تكوين شخصيتكم وإثراء تحصيلكم العلمي لتساهموا في بناء مستقبل وطننا"، ليضيف قائلا "ألف مبروك لكل الناجحات والناجحين ولتحيا الجزائر حرة، أبية، عزيزة".

كما حرص على مخاطبة من أخفقوا في نيل هذه الشهادة خلال هذه الدورة، والذين توجه إليهم بالقول "لمن تخلفوا عن موعد النجاح هذه السنة، أقول لهم شدوا أزركم و ليوفقكم الله في الدورة القادمة إنشاء الله".