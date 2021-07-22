بطولة فرنسا المفتوحة للسباحة: صيود يحصد 5 ميداليات منها ثلاث ذهبيات

أحرز السباح الدولي الجزائري، جواد صيود، خمس ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات، كما حطّم ثلاثة أرقام قياسية جزائرية، في ختام بطولة فرنسا الصيفية المفتوحة التي احتضنها الحوض الكبير لمدينة دانكارك بين 17 و22 جويلية الجاري، والمؤهلة لبطولتي العالم 2021 و2022.

في سباق 100 متر فراشة، خطف صيود ذهبية بزمن 52 ث 08 ج، وحسّن الرقم القياسي الجزائري الذي كان بحوزته (53 ث 26 ج) منذ ملتقى مارسيليا الدولي المفتوح في مارس 2021، وفي سباق 200 متر على الصدر، أضاف صيود ذهبية ثانية بزمن 2 د 14 ث 27 ج، وتمكّن أيضًا من معادلة الرقم القياسي الجزائري في 200 متر على الصدر، الذي كان بحوزة السباح الدولي السابق، سفيان دايد، منذ الألعاب الإفريقية المقامة بالجزائر في صيف 2007.

وأتت ذهبية صيود الثالثة في سباق 200 متر أربع سباحات بزمن 1 د 59 ث 80 ج، محسّنًا الرقم القياسي الجزائري، الذي كان بحوزته (2 د 00 ث 03 ج) منذ شهر جوان الأخير ببطولة فرنسا للنخبة.

وفي سباق 400 متر أربع سباحات، حاز صيود فضية بزمن 4 د 19 ث 91 ج (أحسن توقيت شخصي)، كما نال الفتى المتألق فضية ثانية في سباق 200 متر فراشة بزمن 1 د 59 ث 40 ج.

ورغم تحقيقه 4 مرات الحد الأدنى "ب" في كل من 200 و 400 متر 4 سباحات + 100 و200 متر فراشة، أهدر صيود فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 التي ستنطلق هذا الجمعة، وذلك جرّاء القيود التي طبقها الاتحاد الدولي للسباحة بسبب جائحة كورونا.

وستكون السباحة الجزائرية ممثّلة في الموعد الأولمبي بالثلاثي: أسامة سحنون، سعاد شرواطي وآمال مليح، هذه الأخيرة ستكون حاملة الراية الوطنية خلال حفل الافتتاح إلى جانب الملاكم محمد فليسي.