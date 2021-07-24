كورونا: 1305 إصابة جديدة و 602 حالة شفاء و 16 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، هذا السبت عن تسجيل 1305 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و 16 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر فيما تماثل 602 مريضا للشفاء.