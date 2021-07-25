مختصون يـحذرون من الإنسياق وراء إشاعـة عدم جــدوى التطعيم ضد فيروس كوفيد-19

في ظل تدهور الوضعية الوبائية الحالية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ينصح مختصون بعدم اتباع الإشاعات بشأن جدوى اللقاح مؤكدين ضرورة التوجه للتلقيح باعتباره السبيل الوحيد لتطويق الوباء والتقليل من مضاره.

وفي هذا الجانب أكد الطبيب المختص في الإنعاش لهلامي موفق في تصريح لإذاعة الجزائر من سطيف أن الإشاعات التي أطلقت حول فعالية اللقاح كلام لا أساس له من الصحة وتفتقد إلى الأساس العلمي.

وقال في السياق "المشكل ان الناس يصدقون الإشاعات ويكذبون الحقيقة العلمية التي بذل في سبيلها الكثير من الجهود وصرفت من اجلها الكثير من الأموال".

وشدد المختص أن أخذ اللقاح هو السبيل الوحيد للسيطرة على الوباء وعلى الحالات الخطيرة وكذا الحالات التي تستدعي دخول غرف الانعاش وكذا التقليل من عدد الوفيات.

من جانبهم دعا بعض المواطنين في ميكرفون اذاعة الجزائر من سطيف عدم تصديق الاشاعات حول نجاعة اللقاح والتوجه إلى مراكز التطعيم لبلوغ المناعة الجماعية والتقليل من خطورة هذه الجائحة.