الإذاعة الجزائرية تنظم هذا الإثنين نصف يوم مفتوح للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا

تنظم الاذاعة الجزائرية هذا الإثنين نصف يوم مفتوح للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا وسلالاته المتحورة وضرورة توجه المواطنين نحو مراكز التطعيم لأخذ اللقاح الذي يبقى السبيل الوحيد للحد من خطورة هذا الوباء.

وسيتخلل هذا اليوم بث مواعيد اخبارية هامة وروبورتاجات وبرامج وحصص خاصة مع استضافة خبراء ومختصين ودكاترة لتسليط الضوء على خطورة الوضعية الوبائية التي تشهدها الجزائر في ظل الارتفاع الرهيب لعدد الإصابات والتحسيس بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتباعد الجسدي والتوجه نحو التلقيح.

وبعد تجاوز عدد الاصابات عتبة 1300 يحذر المختصون من خطورة عدم التزام المواطينين بالبروتوكول الصحي وتدابير الوقاية مشددين على حتمية التوجه نحو التلقيح الذي يعد الحل الأنجع للتقليل من عدوى انتشار الفيروس والحالات الخطيرة التي تستدعي دخول المستشفيات وكذا الحماية من الوفاة.