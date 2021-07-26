كورونا : 1505 إصابة جديدة، 745 حالة شفاء و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1505 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 745 مريض للشفاء، حسبما كشفت عنه، هذا الاثنين، وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 163660 حالة، من بينها 1505 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 111322 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات إلى 4087 حالة.