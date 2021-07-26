كورونا : 1505 إصابة جديدة، 745 حالة شفاء و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

26/07/2021 - 17:21
الجزائر
سجلت 1505 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 745 مريض للشفاء، حسبما كشفت عنه، هذا الاثنين، وزارة الصحة في بيان لها.
وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 163660 حالة، من بينها 1505 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 111322 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات إلى 4087 حالة.
وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 41 مريضا في العناية المركزة.
وأضاف البيان أن 10 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة، و11 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 27 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.
وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم أيضا إلى احترام المسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".