الفاف: تعيين بن حمزة على رأس لجنة كرة القدم المحترفة

عُيّن نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ياسين بن حمزة، على رأس لجنة كرة القدم المحترفة، حسبما أعلنته اليوم الاثنين، الهيئة الفيدرالية عبر موقعها الرسمي.

وتم تنصيب هذه اللجنة أثناء إجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بمقر "الفاف" بدالي ابراهيم (الجزائر)، برئاسة عمارة شرف الدين.

وفي نفس السياق، تم تنصيب الدولي السابق وعضو المكتب الفيدرالي، حكيم مدان، كنائب رئيس لهذه اللجنة المتكونة من ثلاثة أعضاء: عبد الحكيم سرار، محمد نور الدين المورو و مراد بوسافر، وفق نفس المصدر.

تنصيب لجنة كرة القدم المحترفة جاء خمسة أيام بعد استحداث اللجنة المختلطة المكلفة بتقييم و إصلاح كرة القدم المحترفة يوم الأربعاء الفارط.

و أكد رئيس الاتحادية عمارة شرف الدين، خلال حفل التنصيب الذي جرى بمقر وزارة الشباب والرياضة أن لجنة التقييم "تتكفل بتقديم اقتراحات من أجل إصلاح الأخطاء المسجلة.بهدف وضع نظام احترافي قادر على إبراز أندية ذات مستوى دولي".

ويترأس اللجنة المختلطة المكلفة بتقييم و إصلاح كرة القدم المحترفة، مستشار رئيس الفاف، محمد مشرارة والذي كان على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم سابقا ( رابطة كرة القدم المحترفة حاليا) .