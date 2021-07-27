﻿ كورونا : 1544 إصابة جديدة و 25 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1544 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 25 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 728 مريض للشفاء, حسب ما كشفت عنه, الثلاثاء, وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 165.204 حالة, من بينها 1544 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 112.050 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4.112 حالة.

وحسب المصدر نفسه, يتواجد حاليا 36 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 11 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة, و 9 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 28 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم أيضا إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".