الرئيس تبون يخص رئيس المجلس الرئاسي الليبي باستقبال رسمي

خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، هذا الأربعاء، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وأجرى رئيس الجمهورية محادثات ثنائية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي, توسعت بعد ذلك لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد حل صباح اليوم بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وعقب ذلك، توجه المنفي إلى مقام الشهيد، حيث وضع إكليلا من الزهور ترحما على أرواح الشهداء.

وبعين المكان، زار ضيف الجزائر متحف المجاهد، حيث اطلع على مختلف مراحل مقاومة الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، قبل أن تقدم له هدايا تذكارية ويوقع على السجل الذهبي لهذا المرفق التاريخي.

للتذكير، تندرج زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار "مواصلة التعاون, تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين".