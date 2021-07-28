الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أردوغان

28/07/2021 - 21:32تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من أخيه السيد طيب رجب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. بحسب ما علم لدى رئاسة الجمهورية: "سمحت المكالمة، باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة". وسوم: عبد المجيد تبون, طيب رجب أردوغان, الجزائر تركياالجزائر, سياسة طالع ايضاً الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهدة مريم بلميهوب زرداني الرئيس تبون يهنئ ناجحي البكالوريا الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من ولي عهد أبو ظبي بمناسبة عيد الأضحى مشاورات تشكيل الحكومة: الرئيس تبون يستقبل رئيس جبهة المستقبل ورئيس حركة البناء الوطني