الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أردوغان

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء هذا الأربعاء، مكالمة هاتفية من أخيه السيد طيب رجب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

بحسب ما علم لدى رئاسة الجمهورية: "سمحت المكالمة، باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة".