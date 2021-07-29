لعمامرة يبحث مع مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي أهم نزاعات القارة وآفاق تسويتها

29/07/2021 - 11:49

حث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات و الأزمات في القارة الإفريقية وآفاق تسويتها.

وقال رمطان لعمامرة، في تغريدة على حسابه الخاص عبر "تويتر" هذا  الخميس ، "استعرضنا مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات و الأزمات في قارتنا وآفاق تسويتها".

وأضاف " أكدت له دعم الجزائر واستعدادها للمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود من أجل تجاوز مختلف التحديات وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".

للإشارة فإن  رمطان لعمامرة شرع، أمس الاربعاء بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل الى اثيوبيا تدوم يومين.

وسوم:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

لعمامرة يستقبل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط
لعمامرة يتباحث هاتفيا مع نظيره الايطالي بشأن أهم مواعيد الشراكة الثنائية
لعمامرة يعلن عن الاتفاق مع نظيره الصيني على رزنامة زمنية لـــ" إنجاز اتفاقيات...
لعمامرة يشدد على ضرورة تعزيز دور الجزائر في تحقيق السلم في ظل الأوضاع الاقليمية...