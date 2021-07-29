بطولة الرابطة الأولى المحترفة: بدء الموسم الجديد في 23 أكتوبر القادم بـ 18 ناديًا

قرّر المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، هذا الخميس، تحديد تاريخ 23 أكتوبر 2021 موعدًا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الكروي الجديد 2021-2022 بـ 18 ناديًا فحسب، بالتزامن، أكّدت الهيئة التي يرأسها شرف الدين عمارة إتمام بطولة الموسم الحالي حتى آخر جولة.

في ختام اجتماعه اليوم، أوضح بيان للمكتب الفيدرالي: "جرى تحديد تاريخ انطلاق البطولة للموسم 2021-2022 بتاريخ 23 أكتوبر 2021 وفقًا لصيغة الرابطة الواحدة من 18 فريقًا تلعب ذهابًا وإيابًا"، دون تقديم توضيحات أكبر بشأن المسألة.

وأكّد المكتب الفيدرالي أنّ تحديد ممثلي الجزائر في المنافسات القارية سيتّم بناءً على الترتيب الأخير في العاشر من شهر أوت 2021 بتطبيق معامل الترجيح، وقالت الهيئة الفيدرالية في بيانها إنّ: "الفريقين الأولين سيمثّلان الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية، بينما يشارك المرتّب ثالثًا رفقة الفائز بكأس الرابطة في كأس الكاف".

وفي حالة ما احتل الفائز بكأس الرابطة أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، فإنّ الفريق المنشط للنهائي سيكون ممثلا ثانيا للجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، كما أفيد أنّه سيتم الإعلام بقاعدة المعامل "لاحقًا". وقرّر المكتب الفيدرالي إجراء الفترة الأولى من مرحلة الانتقالات الصيفية ما بين 06 أوت و20 أكتوبر القادم.

يذكر أنّه بعد 34 جولة، يتصدّر نادي شباب بلوزداد بطولة الرابطة الأولى برصيد 66 نقطة وبمباراة متأخرة أمام شبيبة القبائل ستلعب هذا الجمعة (17.45 سا) بملعب 20 أوت في العاصمة، فيما يتقاسم ناديا وفاق سطيف وشبيبة الساورة الصف الثاني بمجموع 62 نقطة.

وكانت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) أعلنت الاثنين الماضي أنّ قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسات الأندية لموسم 2021-2022 ستجرى في الخامس عشر من أوت الداخل "على أقصى تقدير"، على أن تنطلق المنافسات في العاشر سبتمبر المقبل.