بن حبيلس: "الهلال الأحمر سيقتني عددًا معتبرًا من أجهزة الأوكسجين قريبًا"

كشفت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، هذا الجمعة، عن اقتناء عدد معتبر من أجهزة إنتاج الأوكسجين الطبي خلال الأيام القليلة القادمة، لسدّ حاجيات مرضى فيروس كوفيد 19.

في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أوضحت بن حبيلس أنّ عدّة متعاملين اقتصاديين لا سيما من ولايات بجاية، تيزي وزو وبومرداس استجابوا لنداء الهلال الأحمر الجزائري للتبرع بالأموال للمساهمة في التخفيف من الازمة الصحية التي تواجهها الجزائر جراء تفشي وباء كورونا وتزايد عدد المرضى المحتاجين للأوكسجين في المستشفيات، ووافقوا على تمويل عملية اقتناء أجهزة الأوكسجين لتدعيم المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الامكانيات للتكفل بالمرضى.

وأشارت بن حبيلس إلى اقتناء حوالي 25 جهاز أوكسجين من جمهورية الصين الشعبية، في المرحلة الأولى، مؤكدة إنهاء كافة الاجراءات الادارية المطلوبة، على أن يتم توزيعها على المؤسسات الاستشفائية حسب الأولوية في انتظار اقتناء كمية أخرى من هذه الأجهزة مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، استلم الهلال الاحمر الجزائري بفضل مساعدات المواطنين، كمية معتبرة من الادوية بلغت 40 طنًا اضافة الى أقنعة صحية سيتم توزيعها بالمناطق المعزولة في اطار الحملة الوطنية للتحسيس من مخاطر كوفيد 19.