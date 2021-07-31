كورونا : 1203 إصابة جديدة و 745 حالة شفاء و 35 وفاة خلال الــ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1203 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 35 وفاة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 745 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم السبت، وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر ، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 171392 حالة، من بينها 1203 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 115276 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4.254 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 47 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 16 ولاية لم تسجل بها خلال الــــ 24 ساعة الماضية أي حالة جديدة، و 14 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 18 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.(