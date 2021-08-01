كورونا: 1172 إصابة جديدة و 733 حالة شفاء و37 وفاة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 37 وفاة خلال الـــ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 733 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه، اليوم الأحد، وزارة الصحة في بيان لها.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 38 مريضا في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.