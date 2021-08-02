كورونا: 1358 إصابة جديدة، 761 حالة شفاء و38 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و38 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 761 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الاثنين وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 173.922 حالة، من بينها 1.358 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 116.770 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 4.329 حالة.

وحسب نفس المصدر،, يتواجد حاليا 29 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 10 ولايات لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و12 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 26 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.