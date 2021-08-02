لعمامرة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي، الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، بحث الطرفان خلاله، آفاق تعزيز العمل المشترك على الساحتين العربية والاسلامية.

وكتب لعمامرة في تغريدة عبر صفحته على تويتر " تلقيت اتصالا هاتفيا للتهنئة من زميلي وأخي صاحب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ، استعرضنا خلاله العلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية في تغريدته قائلا " كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الاوضاع في المنطقة وآفاق تعزيز العمل المشترك على الساحتين العربية والاسلامية".