الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي جنوب غرب النيجر

02/08/2021 - 20:51

ادانت الجزائر بشدة، الهجوم الارهابي، الذي وقع يوم السبت الماضي، في مقاطعة تورودي،جنوب غرب جمهورية النيجر، و اسفر عن مقتل 18 عسكريا، مخلفا عددا من الجرحى و المفقودين.

و قالت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج في بيان،اليوم الاثنين، انه " في هذا الظرف الأليم، تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لأسر الضحايا، و تعرب عن تضامنها الكامل مع حكومة و شعب النيجر الشقيق، مؤكدة دعمها المستمر لهم في حربهم ضد الارهاب".

و اضاف البيان، إن الجزائر "تجدد التزامها الثابت بمكافحة الارهاب، و كذا دعمها للجهود الدولية و الاقليمية الرامية الى استئصال هذه الافة التي يهدد انتشارها، في الساحل و الصحراء، الاستقرار و السلم و التنمية في كل بلدان المنطقة".

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