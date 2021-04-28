الاذاعة الجزائرية تنظم هذا الأربعاء يوما مفتوحا للتحسيس بمخاطر كورونا

تنظم الاذاعة الجزائرية بكل قنواتها الوطنية و الموضوعاتية و الجهوية هذا الأربعاء يوما مفتوحا للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا .

ويتضمن هذا اليوم المفتوح بلاطوهات و روبورتاجات و تقاريرإذاعية متنوعة تبرز أهمية الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا بعد عودة ارتفاع مؤشرات هذا الداء .

كما سيقدم عبر هذا الفضاء الأثيري نصائح من أطباء و مختصين لتفادي الاصابة بهذا الداء و سلالاته المتحورة وأهمية التلقيح لتجنب الاصابة، مع إبراز مجهودات السلطات العمومية المبذولة في هذا المجال

وتأتي هذه المبادرة من الاذاعة الجزائرية في سياق مجهوداتها المتواصلة منذ بداية الجائحة بهدف التعبئة والتجنيد والتحسيس و حث المواطنين على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والوعي لتجنب الانشار الواسع لهذا الداء الخطير

المصدر : الاذاعة الجزائرية