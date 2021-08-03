كورونا: مختصون يؤكدون على ضرورة التقيد بضوابط الاستعمال الآمن للأوكسجين في البيوت

بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية قد يتم اللجوء إلى استخدام قارورات الأوكسجين في البيوت لمرضى كورونا لكن في ظل ذلك مخاطر كثيرة يحذر منها مختصون ويؤكدون ضرورة التقيد بضوابط الاستعمال الآمن لهذه المادة لتجنب الأضرار الصحية الوخيمة.

وفي هذا الجانب أوضح المختص في الإنعاش الطبي البرفيسور مصباح نذير أنه بعد تسجيل الاستعمال الكبير للأوكسجين في البيوت بعد ارتفاع عدد مرضى كوفيد-19 يتعين على المواطن ادراك أن استعمال هذه المادة يجب ان يكون وفقا لوصفة طبية وبعد استشارة الطبيب.

وأضاف مصباح ندير بالقول " ان الاوكسجين في الاستعمال الطبي هو دواء مثله مثل باقي الأدوية وسوء استعماله يؤدي إلى الحاق الضرر بالمريض ولدينا دراسات أظهرت أن عدم التقيد بضوابط وشروط الاستخدام الآمن للأوكسجين بامكانه أن يتسبب في اتلاف رئتي المريض".

وشدد التأكيد على ضرورة عدم تسرع المواطن في استخدامه لهذه المادة واستشارة الطبيب حتى لا تكون هناك أضرار صحية مبرزا أنه ليس كل مرضى كورونا بحاجة إلى الأوكسجين فهناك بعض الحالات التي قد تستدعي ذلك."

المصدر:الإذاعة الجزائرية