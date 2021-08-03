حوادث مرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1337 خلال أسبوع

لقي 42 شخصا حتفهم وأصيب 1337 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1150 حادث مرور عبر مختلف جهات الوطن خلال أسبوع، حسبما أوردته هذا الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجزائر بوفاة 7 أشخاص في مكان الحادث وجرح 104 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 119 حادث مرور .

ومن جانب آخر، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 2172 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت اخماد 209 حريقا في 252 تدخلا.

وفي مجال العمليات المختلفة، قامت عناصر الحماية المدنية بتغطية 7055 عملية إسعاف وإنقاذ 578 شخص من الخطر.