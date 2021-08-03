رفع الأثقال : انسحاب وليد بيداني من الأولمبيـاد بسبب إصابته بكوفيد-19

يغيب الرباع الجزائري وليد بيداني، المصاب بكوفيد-19، عن منافسات الألعاب الأولمبية-2020، حسبما علم الثلاثاء لدى الوفد الجزائري بطوكيو.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن المصدر ذاته قوله: "بعد مسحة إيجابية لكوفيد-19 لدى وصوله إلى طوكيو قادما إليها من إسطنبول، خضع الرباع الجزائري لحجر صحي.

و أجرى بيداني اختبارا جديدا هذا الثلاثاء كشف بأنه لا زال مصابا بالفيروس.مع الأسف لا يمكنه المشاركة في الأولمبياد".

وفي فيديو نشره يوم الخميس على صفحته "فايسبوك"، طمأن وليد بيداني عن حالته الصحية مشيرا بأنه سيكون جاهزا قبل انطلاق المنافسة، حيث قال : "أطمئن كل أصدقائي و عائلتي بأنني في صحة جيدة.جاءت إصابتي بكوفيد-19 خفيفة و سأكون جاهزا بعد يومين أو ثلاثة".

وقبل التحاقه بالعاصمة اليابانية يوم الثلاثاء الماضي، كان بيداني (27 سنة) في تربص تحضيري بتركيا، حيث اصيب ايضا مدربه بفيروس كورونا.

الرباع الجزائري كان ضمن المجموعة الأولى لوزن أكثر من 109 كلغ التي ستنطلق منافساتها غدا الاربعاء.

ويعتبر بيداني ثالث رياضي جزائري يصاب بكوفيد-19 ويخضع للحجر الصحي بطوكيو بعد كل من جمال سجاتي (800 م) و بلال ثابتي (3000م موانع).

كما أصيب الدراج يوسف رقيقي بفيروس كورونا، حيث لم يتنقل إلى اليابان، على غرار المصارع محمد فرج الذي اصيب بالعدوى قبل مغادرته الجزائر إلى طوكيو.