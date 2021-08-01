أولمبياد طوكيو: إقصـاء لحولو في نصف نهائي سباق 400 متر حواجز

أقصي العداء الجزائري عبد المليك لحولو في نصف نهائي سباق 400 متر حواجز، الاحد، ضمن منافسات الألعاب الأولمبية 2020، الجارية بطوكيو اليابانية.

وانهى لحولو (29 سنة) سباق المجموعة الثالثة في المركز الخامس بوقت قدره 49 ثا و 14 جزء، بعيدا عن أحسن نتيجة حققها في التصفيات و المقدرة ب48ثا و 83ج.

وعاد المركزان الاولان المؤهلان إلى النهائي لكل من ماك ماستر كيرون من الجزر العذراء البريطانية (48ثا و 26ج) و الايستوني ماغي ريسموس (48ثا و 36ج).

ويتأهل إلى النهائي، المقرر يوم الثلاثاء، متصدرا كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أحسن توقيت من العدائين الذين احتلوا المركز الثالث عن كل مجموعة.