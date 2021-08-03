تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى: سوسطارة تتجاوز الكناري وتعزّز "الأمل القاري"

أحرز نادي اتحاد العاصمة بلوزداد لكرة القدم، ليلة هذا الثلاثاء، فوزًا هامًا على حساب شبيبة القبائل (1 – 0) ليعزّز الفريق الأحمر والأسود أمل المشاركة قاريًا الموسم القادم.

برسم تسوية رزنامة الجولة الـ 26، حقّقت سوسطارة الأهم بهدف بلقاسمي (48) إثر تمريرة زواري، وإثر هذا الفوز، رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 59 نقطة في الصف الرابع، مقلّصًا الفارق عن الوصيفين وفاق سطيف وشبيبة الساورة إلى 3 نقاط فحسب.

في المقابل، تجمّد رصيد شبيبة القبائل عند 52 نقطة في الصف السابع وبمباراتين متأخرتين.

يُشار إلى أنّ شبيبة القبائل ستجري اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 27، الجمعة المقبل ضدّ وداد تلمسان بتيزي وزو، فيما لم يتم بعد برمجة اللقاء المتأخر بين شبيبة القبائل وشبيبة سكيكدة (الجولة الـ 30).

جدير بالذكر، أنّ الجولة الـ 35 ستقام في التاسع من أوت الجاري.

الترتيب:

1 - شباب بلوزداد 69 34

2 - وفاق سطيف 62 34

- شبيبة الساورة 62 34

4 - اتحاد الجزائر 59 34

5 - مولودية وهران 54 34

6 - مولودية الجزائر 53 34

7 - شبيبة القبائل 52 32

8 - شباب قسنطينة 51 34

9 - نادي بارادو 50 34

10 - أولمبي المدية 48 34

11 - سريع غليزان 42 34

12 - اتحاد بسكرة 40 34

- جمعية عين مليلة 40 34

- نجم مقرة 40 34

15 - وداد تلمسان 39 33

16 - جمعية الشلف 38 34

17 - نصر حسين داي 37 34

18 - اتحاد بلعباس 33 34

19 - أهلي برج بوعريريج 21 34

20 - شبيبة سكيكدة 17 33