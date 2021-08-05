بن بوزيد يستعرض الوضعية الصحية مع رؤساء المجموعات البرلمانية

عقد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم بالجزائر العاصمة، لقاء مع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لاستعراض الوضع الصحي بالجزائر جراء جائحة كورونا ( كوفيد-19) و المجهودات المبذولة للوقاية منه.

و في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أكد الوزير أن هذا الاخير الذي جاء بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، كان "ايجابيا"، مؤكدا أن "الابواب مفتوحة للتواصل والحوار مع الجميع" لتعزيز اللحمة بين جميع الاطراف لمواجهة جائحة كورونا والعمل -كما قال -"جنبا إلى جنب لتجنب ما يفرقنا وتعزيز ما يجمعنا و يساعدنا في تحقيق نتائج أحسن".

بدورهم، أكد رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب و كتلة الاحرار بالمجلس أن اللقاء سمح لهم بتقديم مقترحات واستعراض الجهود المبذولة من طرف الدولة لمواجهة هذه الجائحة وحجم الامكانات المسخرة، لا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد تحور فيروس كورونا (19) و نقص مادة الاوكسجين بالمستشفيات الى جانب ارتفاع معدل الوفيات.

و حسب رؤساء هذه الكتل، فان الوضع الحالي يتطلب "التضامن وتظافر جهود الجميع للحفاظ على صحة المواطنين"، معتبرين التلقيح "الحل الوحيد، الى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة".