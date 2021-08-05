كوفيد-19 : 1289 إصابة جديدة و743 حالة شفاء و37 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

05/08/2021 - 17:16

سجلت 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 743 مريضا للشفاء،حسب ما كشفت عنه الخميس وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 178013 حالة من بينها  1289إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 119152 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4441 حالة.

وحسب المصدر نفسه، يتواجد حاليا 35 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 11 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و13 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 24 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

وسوم:

الجزائر, صحة

طالع ايضاً

بن بوزيد يستعرض الوضعية الصحية مع رؤساء المجموعات البرلمانية
شركة خاصة بوهران تصنع أسِرّة صحية وتوزعها مجانا للمصابين بكوفيد-19
تزرارت للإذاعة: اكثر من 10 آلاف ملقح ضد كورونا بمحطة خروبة وسنعمم العملية عبر 10...
اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى تجنب الإشاعات حول كورونا