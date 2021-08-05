كوفيد-19 : 1289 إصابة جديدة و743 حالة شفاء و37 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 743 مريضا للشفاء،حسب ما كشفت عنه الخميس وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 178013 حالة من بينها 1289إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 119152 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 4441 حالة.

وحسب المصدر نفسه، يتواجد حاليا 35 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 11 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و13 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 24 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.