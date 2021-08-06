الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين: تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 40 بالمائة بسبب شح الأمطار

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،محمد عليوي، أن الجزائر سجلت تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب بنسبة 40 بالمائة لموسم حصاد 2020-2021 بسبب شح الأمطار،مما سيؤثر سلبا على اقتصاد البلاد.

و أكد عليوي في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الجهات الغربية للبلاد هي الأكثر تضررا، حيث شهدت بعض الولايات جفاف بنسبة 100 بالمائة.و الهضاب العليا كذلك لم تسلم من موجه الجفاف التي تعيشها الجزائر منذ سنوات.

و وفق عليوي التراجع الكبير في إنتاج الحبوب بكل أنواعها رغم جهود الدولة المبذولة لتحقيق الأمن الغدائي، سيؤثر على نمو الاقتصاد الوطني.

إنتاج البذور في مأمن..

أكد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى،الحاج جعلالي، أنه رغم تراجع إنتاج الحبوب إلا أن عملية إنتاج البذور في مأمن، مما سيسمح بالتحضير للموسم القادم و بالتالي ضمان زراعة الحبوب.