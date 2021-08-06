الرئيس تبون يعزّي في وفاة نور الدين بحبوح

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء هذا الجمعة، برقية تعزية إلى عائلة ورفقاء الفقيد نور الدين بحبوح الوزير الأسبق ورئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية الذي وافته المنية مساء اليوم.

وجاء في برقية التعزية: "بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الوزير الأسبق ورئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية السيد نور الدين بحبوح".

و"إثر هذا المصاب الجلل أتقدم بتعازي القلبية الحارة إلى عائلة الفقيد وإلى رفقائه، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إنا للّه وإنا إليه راجعون".