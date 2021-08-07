إرهابي يسلم نفسه الى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم الارهابي المسمى "بربوشي سعيدو" أمس الجمعة نفسه الى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن ذخيرة بالإضافة إلى 60 طلقة, حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبيي سلّم الإرهابي المسمى +بربوشي سعيدو+, المدعو "عبد العزيز", نفسه يوم 06 أوت 2021 للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. الإرهابي الذي التحق سنة 2014 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل, كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(05) مخازن ذخيرة بالإضافة إلى (60) طلقة".

وتأتي هذه العملية "لتؤكد عزم ويقظة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمةي وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميداني من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني", كما أضاف ذات البيان.

المصدر: وزارة الدفاع الوطني