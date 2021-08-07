كورونا: 1140 إصابة جديدة و 756 حالة شفاء و33 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و33 وفاة خلال الـ24ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 756 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم السبت، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة، حسب الوزارة، 180356حالة، من بينها 1140 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 120644 شخص، والعدد الإجمالي للوفيات 4520 حالة.

كما أشار المصدر نفسه إلى وجود 52 مريضا حاليا بالعناية المركزة.

وحسب البيان، فإن 11 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و 10 ولايات من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 27 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.