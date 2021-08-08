الرئيس تبون: الدخول الاجتماعي القادم مرهون بـ"تلقيح الجميع"

﻿رهن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية و التعليم العالي والتكوين المهني بـ"تلقيح الجميع".

و أسدى رئيس الجمهورية عقب ترأسه اليوم الأحد اجتماعا دوريا لمجلس الوزراء جملة من التعليمات والاوامر ذات الصلة بقطاع الصحة من بينها أن الدخول الاجتماعي القادم الخاص بأسلاك التربية و التعليم العالي والتكوين المهني سيكون "مرهونا بتلقيح الجميع".

وكان وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، دعا مؤخرا الى "ضرورة" مباشرة عملية التلقيح لكافة موظفي مديريات التربية وتعميم العملية على المؤسسات التربوية لتشمل الأساتذة والعمال، مؤكدا أن عملية تلقيح جميع اساتذة وموظفي وعمال قطاع التربية الوطنية "يعتبر الضابط الأساسي الذي يمكن من تحقيق دخول مدرسي آمن وفي وقته دون تعريض الأشخاص للخطر".

وقد تلقى قرابة 3،5 مليون شخص بالجزائر التلقيح الخاص بكوفيد-19 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد هذا الفيروس، في حين تم اقتناء أزيد من 9 ملايين جرعة لقاح إلى نهاية يوليو الماضي، حسب آخر الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة الصحة.

وبخصوص وفرة اللقاحات، كان وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، أشار منذ ايام الى أن الجرعات المتوفرة حاليا "كافية لتغطية الطلب في انتظار دخول كميات هامة من لقاحات استرازينكا وسينوفاك وسبوتنيك، لحصة شهر أغسطس و5 ملايين جرعة مرتقبة لحصة شهر سبتمبر المقبل".